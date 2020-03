Protezione Civile, il bollettino delle 18

“Anche nel nostro dipartimento abbiamo registrato 12 colleghi positivi al Coronavirus”. Lo ha detto il Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, sottolineando che pur se colpiti dal virus cinese che solo in Italia ha contagiato sino ad oggi 47 mila persone, queste dodici unità continuano a fare il loro lavoro “da remoto” da casa.

Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 952 e si aggiungono alle precedenti facendo un totale di 7024 unità. L’ incremento di positivi e’ di 3957 unità per un totale di 46638 contagiati. Di questi 23783 in osservazione domiciliare, mentre 3000 in Terapia Intensiva, pari al 6%. Il numero dei deceduti nelle ultime 24 ore e’ fortunatamente più basso rispetto a ieri: 651, che porta il totale a 5500 vittime. Tra gli ultimi decessi anche quelli di due medici, uno bergamasco è uno di Napoli, che portano il complessivo numero di vittime tra i medici a 17.

La Lombardia continua a pagare il prezzo più alto in termini di vittime.

Aumenta anche il numero di volontari che sono più di 8000 e vanno a coadiuvare il prezioso operato del personale sanitario, che lavora da oltre un mese senza sosta e con turni massacranti e per rinforzare il quale il governo ha annunciato ieri la necessita’ di mettere in camp o al più presto una task force di 300 nuovi medici volontari a supporto delle strutture sanitarie regionali impegnate nell’emergenza Covid-19. A fronte di tale richiesta le candidature giunte da ogni parte d’Italia sono state 7923. Il premio, che scatta per ogni giorno di lavoro svolto, sarà di 200 euro, verrà corrisposto direttamente dal dipartimento della Protezione civile e non concorre alla formazione del reddito. La task force sarà operativa fino alla fine dell’emergenza.