Vietato alzare il gomito. Lo dice l’OMS, ma l’avvertimento non è riferito al gesto di portare il bicchiere alla bocca per un altro ‘cicchetto’, quanto piuttosto all’abitudine diffusa in tutto il mondo che sostituisce la stretta di mano tra due persone con una toccata tra due gomiti.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità mette dunque ancora in guardia in guardia ipotizzando tra ottobre e novembre un aumento dei decessi provocati dal coronavirus in Europa, spiegando che i decessi aumenteranno a causa dell’attuale incremento dei casi di contagio.sul rispetto delle distanze.

